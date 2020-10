Eerste dag EU-top in teken van brexit

donderdag 15 oktober 2020 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De eerste dag van de Europese top in Brussel staat in het teken van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Al was het maar omdat de Britse premier Boris Johnson de top eerder noemde als de laatste kans op een akkoord over hun toekomstige relatie - en dat woensdagavond nog eens in herinnering bracht.

De tijd raakt op voor Brussel en Londen om hun betrekkingen fatsoenlijk te regelen voor zodra het VK op 1 januari zich niet langer aan de Europese regels houdt. De regeringsleiders en staatshoofden hoopten daarom op de oktobertop over een akkoord op hoofdlijnen te kunnen overleggen. Maar zover is het nog lang niet.

EU-onderhandelaar Michel Barnier zal, nadat hij donderdag premier Mark Rutte en zijn collega's heeft bijgepraat, weer verder om de tafel moeten met zijn Britse evenknie, zeggen ingewijde diplomaten. Onder andere Nederland en Frankrijk zeggen inmiddels op half november te mikken.

Op de tweedaagse top, al de tweede binnen twee weken, bespreken de EU-leiders verder kopzorgen als de coronacrisis, het coronaherstelfonds en de gespannen verstandhouding met Rusland en Turkije.

Op de agenda staat ook het klimaat. De Europese leiders buigen zich donderdag over het opschroeven van de klimaatdoelen. De EU sprak eerder af de uitstoot van CO2 in 2030 met 40 procent terug te dringen ten opzichte van 1990, maar die lat moet hoger. Nederland en tien andere landen losten woensdagavond vast een schot voor de boeg. Zij willen, net als de Europese Commissie, een vermindering van 55 procent. Een besluit valt hoogstwaarschijnlijk op de decembertop.

De leiders treffen elkaar om 15.00 uur in Brussel.

Terug naar boven