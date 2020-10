EC wil koe op dieet en af van affakkelen in strijd tegen methaan

woensdag 14 oktober 2020 , 13:00

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil niet alleen de uitstoot van CO2 terugdringen, maar ook van dat andere broeikasgas methaan. Ze wil energiebedrijven daarom verplichten gaslekken op te sporen en te repareren en denkt over een verbod op het routinematig affakkelen van gas. En ze wil boeren stimuleren eens naar het menu van hun koeien te kijken en een ander dieet te overwegen.

Om de EU, zoals is afgesproken, in 2050 klimaatneutraal te maken, is het verminderen van de CO2-uitstoot niet genoeg. Ook methaan moet eraan geloven, zegt verantwoordelijk EU-commissaris Frans Timmermans. Hij wijst erop dat methaan, dat we kennen als aardgas, eigenlijk veel krachtiger is dan CO2. En bovendien, anders dan dat bekendere broeikasgas, ook de lucht vervuilt en de gezondheid schaadt.

Daarom moeten de energiebedrijven, de landbouw en de afvalverwerkers, samen goed voor 95 procent van de methaanuitstoot, aan de slag. De eerste sector krijgt het voortouw omdat die "de uitstoot het snelst en goedkoopst kan verminderen", zegt Timmermans' collega Kadri Simson (Energie). Ze wil bedrijven verplichten wat aan gaslekken te doen en bekijkt een affakkelverbod.

Wat er in een koe gaat, bepaalt wat eruit komt - dat geldt ook voor methaan. Boeren zouden daarom van elkaar moeten leren welk voer ze hun vee het best kunnen voorschotelen om het minder gas te laten produceren, vindt de commissie. Ook zouden ze hun voordeel kunnen doen met andermans technologische snufjes en fokprogramma. Daarnaast wil de commissie boeren "prikkelen" om afval en mest meer te gebruiken voor biogas en andere bio-materialen.

Ook de afvalverwerkers moeten meer werk maken van biogas, vindt de commissie. Zij bekijkt nieuwe maatregelen om de industrie daartoe te bewegen en of de regels in 2024 moeten worden herzien.

Om greep te krijgen op methaan, moet de uitstoot ook beter in kaart worden gebracht. Nu gebeurt dat nog niet in ieder EU-land, laat staan daarbuiten. De commissie steunt daarom de oprichting van een internationaal 'methaanobservatorium', in samenwerking met de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. En Europese satellieten gaan helpen 'superuitstoters' en grote gaslekken op te sporen.

De EU tekent maar voor 5 procent van de wereldwijde methaanuitstoot. Maar omdat de EU-landen belangrijk zijn in de landbouw en de afvalverwerking, en als klanten van bijvoorbeeld gasbedrijven, kan de invloed van de EU verder reiken dan dat, denken Timmermans en co.

