Onder druk van de EU stopt Cyprus met ' gouden' paspoorten

woensdag 14 oktober 2020 , 12:59

DEN HAAG (PDC) - Op 1 november zal Cyprus niet zo maar paspoorten uitdelen aan mensen die twee miljoen euro of meer investeren in het land. Na een onthullende reportage van undercover-journalisten van Al-Jazeera naar de verkoop van paspoorten aan zakenmensen met een strafblad, wat verboden is, dreigde de Europese Commissie met een strafrechtelijk onderzoek.

De verkoop van paspoorten heeft een Europese dimensie, omdat je met een Cypriotisch paspoort makkelijk naar andere landen van de EU kunt reizen en zaken kunt doen. De EU wilde al langer dat Cyprus deze activiteit zou staken, maar in de praktijk deed de Europese Commissie er weinig tegen. Cyprus hield vol streng toe te zien op de verkoop van deze 'gouden' paspoorten, maar na deze onthullingen kwam de zaak op scherp te staan. De Cypriotische regering besloot daarom een einde te maken aan handel in paspoorten. Mogelijk zal de Commissie alsnog een onderzoek instellen.

Cyprus is niet het enige land waar investeerders die veel geld meenemen mogelijk een paspoort krijgen. Malta en Bulgarije kennen soortgelijke regels.

Bron: EU Observer, NOS

