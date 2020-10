Europees Parlement bereidt terugkeer naar Straatsburg voor

dinsdag 13 oktober 2020 , 19:36

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement bereidt zich voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus voor om volgende week weer naar Straatsburg af te reizen. Voorzitter David Sassoli wil volgens ingewijden heel graag de plenaire zitting in de oost-Franse stad houden en staat onder druk van de Franse president Emmanuel Macron om de in het EU-verdrag vastgelegde vergaderplicht in Straatsburg na te komen.

Macron heeft de Italiaanse parlementsvoorzitter begin deze maand op hoge toon persoonlijk in Brussel laten weten wat hij ervan vindt dat de 705 Europarlementariërs al sinds maart in de Belgische hoofdstad plenair vergaderen en stemmen, fysiek of van afstand. De zetel van het EU-parlement is officieel in Straatsburg, waardoor het verplicht is daar maandelijks plenair te vergaderen. De parlementaire commissies vergaderen in Brussel. Om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de plenaire sessies sinds begin maart naar Brussel verplaatst. Daardoor heeft onder meer de horeca in Straatsburg nauwelijks meer inkomsten.

Donderdag komen de voorzitters van de Europese fracties bijeen en wordt de agenda vastgesteld. Dan zal volgens betrokkenen op basis van de coronacijfers in het departement Bas-Rhin waar Straatsburg ligt een knoop worden doorgehakt. De overgrote meerderheid in het parlement is overigens tegen de maandelijkse verhuizing voor vier dagen.

