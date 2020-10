IATA: Europese Unie zet miljoenen banen luchtvaartsector op het spel

dinsdag 13 oktober 2020 , 14:58

GENÈVE (ANP) - De Europese Unie (EU) zet miljoenen banen op het spel doordat er geen goede afspraken zijn gemaakt om het internationale luchtverkeer te coördineren. Dat zegt de internationale brancheorganisatie IATA in reactie op de door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken gemaakte afspraken in Luxemburg.

EU-lidstaten geven het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) iedere week door hoeveel nieuwe besmettingen er zijn vastgesteld, hoeveel coronatests er zijn afgenomen en hoeveel daarvan positief bleken. Het ECDC heeft vaste maatstaven om regio's vervolgens groen, oranje of rood in te kleuren. Zo weten mensen die ernaartoe reizen hoeveel gevaar ze er lopen.

Maar of reizigers bijvoorbeeld een coronatest moeten ondergaan of in quarantaine moeten, blijft aan lidstaten zelf. De Europese lidstaten slaagden er niet in om daarin één lijn te trekken. Zo is een land met veel uitbraken en weinig testmateriaal aangewezen op een heel andere aanpak dan een land dat zich daarover geen zorgen hoeft te maken. IATA noemt de afspraken van de EU "een politieke mislukking".

Luchtvaartmaatschappijen 'verbranden' in de tweede helft van dit jaar nog altijd tientallen miljarden euro's door de coronacrisis. Volgens IATA vloeit er in de laatste zes maanden van het jaar naar verwachting 77 miljard dollar meer uit de kas dan er binnenkomt.

Terug naar boven