Barnier: onderhandelingen schieten niet op, topoverleg met Johnson volgt

LUXEMBURG (ANP) - De Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie voeren woensdag topoverleg over de moeizame onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Johnson spreekt mogelijk ook EU-president Charles Michel, zeggen Brusselse bronnen.

De tijd raakt op om afspraken te maken over onder meer de onderlinge handel wanneer de Britten zich op 1 januari niet langer aan de EU-regels houden. Johnson noemde eerder aanstaande donderdag als deadline voor de onderhandelingen. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk het dan nog niet eens zouden zijn, leek verder praten hem naar eigen zeggen niet zinvol meer.

Donderdag komen de regeringsleiders en staatshoofden van de EU bijeen om zich onder andere over de brexit te buigen. Een akkoord voor die tijd lijkt uitgesloten. De EU werkt "de komende dagen en weken" door aan een akkoord met het VK over hun toekomstige relatie, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Hij repte niet over de deadline van Johnson. Nederland en Frankrijk lieten eerder weten op de eerste weken van november te mikken.

De onderhandelingen zijn nog weinig opgeschoten, vertelde Barnier de EU-ministers van Europese Zaken dinsdag. "Inhoudelijk hebben we niet echt voortgang geboekt", zei de Duitse minister Michael Roth, die dit halfjaar de raad van EU-ministers voorzit. "De tijd stroomt door onze vingers." De hete hangijzers zijn nog altijd staatssteunregels voor Britse bedrijven, de beslechting van eventuele meningsverschillen tussen Londen en Brussel en de toegang voor vissers tot Britse wateren.

Ook nu de onderhandelingen hoe dan ook de eindfase ingaan blijft Barnier volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken die namens de EU leiden. De wens om hem te vervangen of terzijde te schuiven "is er niet", zei Blok.

