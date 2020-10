EU-ministers eens over Europese coronakleurenkaart

dinsdag 13 oktober 2020 , 11:28

BRUSSEL (ANP) - Er komt in de EU één kaart met kleurcodes waaraan het gevaar van het coronavirus voor iedere Europese regio valt af te lezen. Het ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM, gaat de kaart wekelijks bijwerken, zijn de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg overeengekomen.

Lidstaten geven het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) iedere week door hoeveel nieuwe besmettingen er zijn vastgesteld, hoeveel coronatests er zijn afgenomen en hoeveel daarvan positief bleken. Het ECDC heeft vaste maatstaven om regio's vervolgens groen, oranje of rood in te kleuren. Zo weten mensen die ernaartoe reizen hoeveel gevaar ze er lopen.

Maar of reizigers bijvoorbeeld een test moeten ondergaan of in quarantaine moeten, blijft aan lidstaten zelf. Ze slagen er niet in om daarin één lijn te trekken. De verschillen tussen een land met veel besmettingen en weinig tests en een minder getroffen land dat veel test zijn ook groot.

