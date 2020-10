Eurocommissaris Timmermans wil de klimaatdoelen niet verscherpen

dinsdag 13 oktober 2020 , 11:10

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (PDC) - Eurocommissaris Frans Timmermans is ervan overtuigd dat het aanscherpen van de klimaatdoelstellingen van 55 tot 60 procent in 2030 niet verstandig is. De burgers en het bedrijfsleven kunnen niet meer opbrengen dan het door Commissie gestelde doel van 55 procent.

Timmermans reageerde op de discussie in het Europees Parlement, dat recent besloot de klimaatdoelstellingen aan te scherpen. Hij benadrukte dat hij de ambitie van het het Parlement bewondert, maar dat de aanscherping onnodig is. Uit het onderzoek van de Europese Commissie kwam dat de 55 procent genoeg is om de klimaatdoelstellingen te halen.

Om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, heeft de Europese Unie als doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te halen zijn forse maatregelen nodig en de EU neemt deze al in hogere mate dan op andere continenten. Timmermans vreest dat de gevolgen van het nog verder aanscherpen van de doelstellingen zouden kunnen leiden tot te grote lasten voor de burgers en het bedrijfsleven.

Bron: NOS

Terug naar boven