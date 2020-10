Bas Eickhout en Sophie in 't Veld in top 20 invloedrijkste Europarlementariërs

maandag 12 oktober 2020 , 17:40

Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - De Nederlandse Europarlementariërs Bas Eickhout en Sophie in 't Veld staan in de top 20 van invloedrijkste leden van het Europees Parlement, opgesteld door VoteWatsch Europe en BCW Brussels. Eickhout staat op de 12e ppositie, In 't Veld op plaats 15.

Bovenaan de lijst staan de voorzitter van het Europees Parlement, David Maria Sassoli, Manfred Weber (voorzitter van de christendemocratische fractie EVP) en Antonio Tajani.

De ranglijst is gebaseerd op de politieke invloed (waaronder het beïnvloeden van wetgeving en het verzamelen van politieke steun) en sociale invloed (het vermogen om kiezers te bereiken en de publieke opinie te bewerken).

Bron: VoteWatch

