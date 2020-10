EU legt meer Wit-Russen waaronder president Loekasjenko sancties op

maandag 12 oktober 2020 , 14:18

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie legt ook de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko sancties op. De eerder afgekondigde strafmaatregelen voor veertig Wit-Russen hebben nog niet voldoende effect, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU volgens ingewijden besloten.

Loekasjenko kan een inreisverbod en een bevriezing van zijn Europese tegoeden verwachten, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell. Nederland en andere landen zagen daar tot dusver geen heil in omdat sancties tegen Loekasjenko het gesprek met de president zouden bemoeilijken. Maar zij hebben zich dus bedacht.

Duitsland, dat de EU dit halfjaar voorzit, drong al aan op sancties tegen Loekasjenko zelf en meer van zijn geestverwanten. Omdat er "niets is verbeterd in Wit-Rusland en het geweld van het Loekasjenko-regime en de arrestatie van vreedzame demonstranten doorgaat", stelde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Tien dagen geleden legde de EU al veertig Wit-Russen sancties op voor hun betrokkenheid bij verkiezingsfraude of hun aandeel in het neerslaan van de protesten tegen Loekasjenko. Zij kunnen niet naar de EU reizen en kunnen niet meer bij in Europa gestald geld. Onder hen zijn de Wit-Russische minister van Binnenlandse Zaken, commandanten van de veiligheidsdiensten en leden van de kiesraad.

De nieuwe, langere sanctielijst moet nog worden uitgewerkt. Er komen ook familieleden van Loekasjenko en rechters op, meldt persbureau AFP.

De EU schroeft ook de samenwerking met de Wit-Russische autoriteiten verder terug, en vergroot de steun voor het maatschappelijk middenveld van de oosterbuur. Financiële hulp die eerder naar de autoriteiten vloeide, gaat in het vervolg naar bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, onafhankelijke media en slachtoffers van het geweld

