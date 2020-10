EU verlengt sanctiesysteem voor aanvallen met chemische wapens

maandag 12 oktober 2020 , 12:05

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben het sanctiesysteem om personen of organisaties die betrokken zijn bij aanvallen met chemische wapens te kunnen straffen met een jaar verlengd tot oktober 2021. Het juridische kader voor EU-strafmaatregelen verloopt op 16 oktober. Op de agenda op de ministerraad in Luxemburg staat onder meer het mogelijk instellen van sancties tegen Rusland vanwege "betrokkenheid en verantwoordelijkheid" bij de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalni.

"Wij gaan praten over onze bilaterale relaties met Rusland en ook over ons gezamenlijk antwoord op de Navalni-zaak", zei EU-buitenlandchef Josep Borrell. Frankrijk en Duitsland dringen aan op strafmaatregelen tegen Moskou. Ook Nederland is voorstander daarvan.

Navalni werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht in Rusland. Hij mocht uiteindelijk naar Duitsland om daar behandeld te worden. Internationale experts stelden vervolgens vast dat de politicus is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Navalni dringt aan op Europese sancties tegen machtige zakenlieden die nauwe banden hebben met het Kremlin.

Het Europese sanctiesysteem voor aanvallen met chemische wapens werd in oktober 2018 opgezet. Begin 2019 is het voor het eerst gebruikt tegen Russische agenten die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanval met zenuwgas op de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. De strafmaatregelen bestaan onder meer uit het bevriezen van tegoeden in de EU en inreisverboden.

Er staan momenteel negen personen op de lijst. Naast vier Russen, in verband met de aanval op Skripal, zijn dat vijf personen met banden met het Syrische regime. Daarnaast lopen er strafmaatregelen tegen een Syrische organisatie die betrokken is bij het ontwikkelen van chemische wapens.

