EU-landen harmoniseren kleurcodes voor risicogebieden

vrijdag 9 oktober 2020 , 20:34

© Europese Unie

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen gaan één lijn trekken in het aanwijzen van gebieden waar het coronavirus te duchten valt. Maar lidstaten moeten zelf bepalen of ze reizigers quarantaine en/of een coronatest voorschrijven.

Reizigers en bijvoorbeeld vliegmaatschappijen vragen al langer om harmonisering van de uiteenlopende regels die EU-landen hanteren. Nu verdwalen ze vaak tussen de verschillende reisadviezen en bijbehorende voorschriften. De lidstaten proberen al een maand eenstemmiger op te treden, maar dat lukte maar niet.

Nu is er "brede steun" voor gezamenlijke kleurcodes voor risicogebieden, zegt Duitsland, dat dit halfjaar de EU voorzit. Een gebied gaat straks voor alle lidstaten op groen, oranje of rood, zijn de ambassadeurs van de EU-landen overeengekomen. Maar of een reiziger uit bijvoorbeeld een oranje gebied gevraagd wordt om zich te laten testen of in quarantaine te gaan, blijven lidstaten zelf bepalen.

De Europese Commissie wilde ook dat laatste gelijktrekken. Maar dat was "overambitieus", zei een hoge Europese diplomaat vrijdag. De lidstaten staan er volgens hem zo verschillend voor, dat het onmogelijk is om de maatregelen verder gelijk te trekken. Zo is een land dat een groot tekort heeft aan testmateriaal aangewezen op een heel andere aanpak dan een land dat zich daarover geen zorgen hoeft te maken.

Duitsland probeerde de landen wel op één lijn te krijgen over de duur van de quarantaine. Nu blijven mensen in de ene lidstaat maar voor vijf dagen binnen, terwijl ze in een andere nog twee volle weken afzondering in acht nemen. Maar de Duitse opzet slaagde niet.

De verantwoordelijke ministers van de lidstaten moeten dinsdag nog hun fiat geven voor de eenvormiger regels.

Terug naar boven