Duitser klaagt Amazon aan wegens foute omgang met data

MÜNCHEN (ANP) - Amazon wordt namens een Duitse klant aangeklaagd omdat de webwinkelreus onrechtmatig persoonsgegevens zou hebben opgeslagen en naar de Verenigde Staten heeft verstuurd. Dat is mogelijk in strijd met de Europese privacywetgeving.

De Europäische Gesellschaft für Datenschutz (EuGD), een Duits claimbedrijf voor privacyzaken, stelt dat de bewuste klant nul op het rekest kreeg toen hij van Amazon om informatie vroeg over de omgang met zijn persoonsgegevens. Volgens de in 2018 in werking getreden privacywetgeving van de Europese Unie hebben klanten altijd het recht om te weten of hun persoonsgegevens zijn opgeslagen. Als dat inderdaad zo is moeten bedrijven ook aangeven aan wie die gegevens zijn verstrekt en met welk doel.

De EuGD denkt in de zaak sterk te staan. Amazon stuurt de in de EU vergaarde data namelijk nog altijd naar de Verenigde Staten met een beroep op de zogeheten Privacy Shield. Dat zijn afspraken tussen de EU en de VS over de onderlinge data-uitwisseling. Het Europees Hof van Justitie oordeelde deze zomer dat de Amerikaanse gegevensbescherming onvoldoende is, dus dat deze regeling ongeldig is.

Die nietigverklaring vloeit voort uit een andere jarenlange juridische strijd tegen internetreus Facebook. De Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems klaagde over de doorgifte van data naar de VS door Facebook, en kreeg daarin gelijk.

