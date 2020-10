Wit-Russische oppositie roept op tot wereldwijde vrouwenmars

vrijdag 9 oktober 2020 , 12:43

Bron: Door Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10652295

MINSK (ANP/DPA) - De belangrijkste Wit-Russische oppositieleider, Svetlana Tichanovskaja, roept op tot een wereldwijd vrouwenprotest tegen de omstreden Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko. Het team van Tichanovskaja, die zelf vluchtte naar Litouwen, spoort vrouwen aan om zaterdag de straat op te gaan.

De belangrijkste mars vindt plaats in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De oppositie moedigt vrouwen aan om bloemen uit te delen, als blijk van solidariteit in de strijd tegen politieke onderdrukking. Vrouwen spelen een belangrijke rol in de protesten die al maanden gaande zijn. Lange tijd trad de politie niet op tegen demonstrerende vrouwen. Loekasjenko zag zijn politieke tegenstander Tichanovskaja als 'arme huisvrouw'.

Tichanovskaja is volgens haar aanhangers de rechtmatige leider van Wit-Rusland. Ze verloor bij de presidentsverkiezingen in augustus van de president. Volgens de oppositie heeft Loekasjenko gefraudeerd. Boze burgers gaan al weken massaal de straat op om zijn vertrek te eisen. Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is, lijkt echter van geen wijken te willen weten.

De oppositieleider verliet Wit-Rusland voor haar veiligheid na de verkiezingen. De omstreden overwinning van Loekasjenko wordt niet erkend door de Europese Unie, die sancties heeft afgekondigd tegen topfiguren uit zijn regime.

Terug naar boven