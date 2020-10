Europa-brede dialoog over de toekomst van internet

vrijdag 9 oktober 2020 , 10:31

DEN HAAG (PDC) - Het Duits voorzitterschap organiseert zaterdag 10 oktober een burgerdialoog over de toekomst van het internet: “We, the Internet”.

Door het internet is de manier waarop we wonen, werken en leren fundamenteel veranderd. Door de coronacrisis is gebleken hoe handig sommige van deze veranderingen zijn.

Er zijn echter ook schaduwkanten. Wat gebeurt er met je gegevens als je uitschakelt? Wie beschermt je tegen desinformatie? Hoe kan het onderzoek naar kunstmatige intelligentie worden gereguleerd? Het antwoord op deze vragen moet niet aan de politici alleen worden overgelaten.

Vandaag worden alle burgers van Europa uitgenodigd over deze thema's mee te praten en antwoorden te vinden op belangrijke vragen voor onze digitale toekomst.

