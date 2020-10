Telecombedrijven België vervangen Huawei door Nokia

donderdag 8 oktober 2020 , 22:00

BRUSSEL (ANP) - De Belgische telecombedrijven Proximus en Orange gaan in eigen land en in Luxemburg telecomapparatuur van het Chinese Huawei geleidelijk vervangen door producten van het Finse Nokia. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Huawei wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid en Washington heeft het bedrijf daarom op een zwarte lijst gezet. Huawei heeft dit altijd ontkend. Het Chinese technologieconcern verklaarde vorige maand nog dat Europese beleidsmakers onder grote druk staan van de VS om Huawei te beperken in zijn deelname aan de Europese markten voor 5G-netwerken.

Volgens de bronnen zouden de telecombedrijven onder politieke druk staan om af te stappen van apparatuur van Huawei. Het besluit zou gezamenlijk zijn genomen door de twee telecomaanbieders omdat zij hun netwerk delen. Orange wilde geen commentaar geven tegen Reuters en Proximus was niet onmiddellijk bereikbaar voor een reactie.

Omdat in de Belgische hoofdstad Brussel het hoofdkantoor van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn gevestigd zouden binnen Amerikaanse inlichtingendiensten zorgen bestaan over spionage door China in België.

In juli verklaarde KPN nog dat er geen Huawei-verbod door de Nederlandse overheid wordt verwacht. Het bedrijf gebruikt telecomapparatuur van het Chinese technologieconcern, maar naar eigen zeggen niet in kritieke delen van het netwerk.

