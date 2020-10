Duitsland: grote kans op EU-akkoord over migratie

donderdag 8 oktober 2020 , 19:33

BERLIJN (ANP) - De kans dat de Europese Unie het eens wordt over het asielbeleid is groot, zegt Duitsland. De grote lidstaat, die dit half jaar de EU voorzit, hoopt nog voor kerst overeenstemming te bereiken over de belangrijkste kwesties.

Verantwoordelijk minister Horst Seehofer is "optimistisch dat het lukken kan", al wil hij "nog niet zeggen dat het lukken zal. De wil is er, en zelfs een sterke wil, om het als EU samen eens te worden op dit terrein." Seehofer boog zich donderdag met zijn Europese collega's voor het eerst over de nieuwe migratieplannen van de Europese Commissie.

Het Europese asielbeleid zit al jaren muurvast. De overbelaste zuidelijke landen willen niet alleen opdraaien voor de opvang van migranten, Oost-Europese lidstaten weigeren asielzoekers over te nemen en West-Europa, voor velen de gedroomde eindbestemming, wil niet alleen te hulp schieten.

De Europese Commissie stelt voor dat landen die geen migranten willen opnemen op andere manieren moeten bijspringen, maar onder meer Hongarije en Polen zien ook in dat plan niets. Niettemin is er "een grote bereidheid" om over de hoofdlijnen van het Brusselse voorstel verder te praten, zei Seehofer.

Terug naar boven