Helft Nederlandse gemeenten roept op tot opvang vluchtelingenkinderen

donderdag 8 oktober 2020 , 17:56

AMSTERDAM (ANP) - In totaal 178 van de 355 gemeenten vinden dat het kabinet 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen veilige opvang moet bieden in Nederland. Dat stellen VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling.

De hulporganisaties hebben gemeenten sinds maart gevraagd zich over de opvang van vluchtelingenkinderen uit te spreken. Ze willen het kabinet op deze manier laten weten dat hier genoeg draagvlak voor is in Nederland. 178 gemeenten hebben inmiddels aan deze oproep gehoor gegeven. De afgelopen tijd hebben de gemeenten Heerlen, Zwolle en deze week Lochem zich aangesloten bij de coalitie, aldus de organisaties.

In oktober 2019 deed Griekenland een noodoproep aan de Europese lidstaten om 2500 alleenstaande vluchtelingenkinderen, die zonder familie vastzitten in de Griekse kampen, op te vangen. Nederland besloot vluchtelingen op te vangen nadat vorige maand een verwoestende brand uitbrak in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

De hulporganisaties vinden de 50 alleenstaande vluchtelingenkinderen en 50 andere kwetsbare vluchtelingen te weinig en stellen dat het draagvlak in de samenleving om meer vluchtelingen op te nemen alleen maar blijft groeien. Naast de meerderheid van de gemeenten, tekenden volgens de organisaties meer dan 106.000 Nederlanders de petitie op 500kinderen.nl.

Duizenden mensen bezochten (stille) demonstraties in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Harlingen en Haarlem om te laten zien dat vluchtelingen in Nederland welkom zijn. 1500 leden van de vier coalitiepartijen riepen op tot evacuatie van Lesbos en herverdeling van alle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, geestelijk leiders, (oud) politici, wetenschappers, BN’ers, hulp- en mensenrechtenorganisaties én een groep voormalig onderduikkinderen lieten hun stem horen.

