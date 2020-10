Voorzitter Europees Parlement in quarantaine

donderdag 8 oktober 2020 , 16:02

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement blijft voorlopig binnen. Hij is in quarantaine gegaan nadat een medewerker met wie hij laatst nog contact had besmet bleek met het coronavirus.

Sassoli heeft geen klachten die aan het virus doen denken, twittert hij. Maar de Italiaan houdt zich aan de Belgische regels, die voorschrijven dat hij zich moet laten testen en in quarantaine moet.

Het Europees Parlement zou deze week eigenlijk van Brussel naar Straatsburg verhuizen om daar een week lang te vergaderen. Maar die verhuisoperatie vond Sassoli te gevaarlijk, omdat het virus in heel Europa weer om zich heen grijpt.

Brussel kampt al weken met een alsmaar aanzwellende nieuwe golf van besmettingen. Onlangs zagen ook een handvol EU-commissarissen, EU-president Charles Michel en de hele Waalse en Brusselse deelregering zich al genoodzaakt om in quarantaine te gaan.

