Scherpe daling van aantal gewerkte uren op Europese arbeidsmarkt

donderdag 8 oktober 2020 , 12:23

LUXEMBURG (ANP) - De coronacrisis houdt flink huis op de Europese arbeidsmarkt. Volgens statistiekbureau Eurostat was in het tweede kwartaal van het jaar sprake van een scherpe daling van het aantal gewerkte uren. Vooral het aantal uren dat vrouwen werkte daalde flink.

Gedurende het tweede kwartaal werd de arbeidsmarkt hard geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Maar cijfers over alleen werkgelegenheid en werkloosheid zijn volgens Eurostat onvoldoende om de situatie te duiden. Ook omdat maatregelen om het verlies aan werkgelegenheid te voorkomen, geleid hebben tot werktijdverkorting of tijdelijk verlof in plaats van ontslag.

Bij zowel vrouwen als bij mannen was sprake van een historisch dieptepunt als het gaat om daadwerkelijk aantal gewerkte uren, al werden vrouwen door de crisis nog net iets harder geraakt. In de metingen van het statistiekbureau was bij vrouwen sprake van een daling van de index van 103 naar 90 op kwartaalbasis. Bij mannen ging het om een daling van 93 naar 83.

Personen die niet naar werk zochten of die vanwege de crisismaatregelen niet naar werk konden zoeken, konden dus ook niet als werkloos worden bestempeld. In de nieuwe publicatie probeert Eurostat de meest recente ontwikkelingen samen te vatten.

In het tweede kwartaal waren 187,3 miljoen mensen binnen de Europese Unie werkzaam. Daarmee was de arbeidsparticipatie van mensen tussen de 20 en 64 jaar 72 procent, tegen 73 procent een kwartaal eerder. Dit betekent de scherpste daling sinds het begin van de metingen in 2000.

Het aantal werklozen stond op 13,1 miljoen. De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid in de EU bedroeg 6,5 procent, tegen 6,3 procent in het eerste kwartaal.

