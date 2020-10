Frankrijk, Duitsland en Nederland willen sancties om vergiftiging Navalni

woensdag 7 oktober 2020 , 20:56

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Frankrijk en Duitsland hebben Rusland beschuldigd van "betrokkenheid en verantwoordelijkheid" bij de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalni. De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen zeggen dat Moskou niet met een "geloofwaardige verklaring" is gekomen voor wat de bekende Kremlincriticus is overkomen. Ze zullen daarom in Europees verband aandringen op sancties.

Navalni werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Internationale experts stelden vervolgens vast dat de politicus is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Ingewijden zeggen dat Frankrijk en Duitsland op een EU-bijeenkomst op 12 oktober zullen aansturen op sancties tegen functionarissen van de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Ook Nederland wil dat er sancties komen tegen Rusland vanwege zijn betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalni. Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is er "geen andere verklaring mogelijk voor de vergiftiging van Navalni dan Russische betrokkenheid en verantwoordelijkheid". Tijdens een volgende bijeenkomst van de EU zal hij de roep om sancties steunen, twitterde hij.

Rusland reageerde woest op de aankondiging. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde hun verklaring "onacceptabel".

Navalni heeft zelf aangedrongen op Europese sancties tegen machtige zakenlieden die nauwe banden hebben met het Kremlin. "Sancties tegen het hele land werken niet", zei hij tegen de krant Bild. "Het is vooral belangrijk dat inreisverboden worden ingesteld tegen degenen die profiteren van het regime en dat hun tegoeden worden bevroren", aldus de oppositieleider. "Ze verduisteren geld, stelen miljarden en vliegen in het weekend naar Berlijn of Londen, kopen dure appartementen en zitten in cafés."

