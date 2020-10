Europese Commissie wil beter rapport techreuzen over tegengaan coronanepnieuws

woensdag 7 oktober 2020 , 17:28

BRUSSEL (ANP) - Grote techbedrijven laten nog te weinig zien of en hoe ze nepnieuws en misleidende informatie over de coronapandemie bestrijden, vindt de Europese Commissie. Google, Facebook, Twitter en soortgelijke internetreuzen zijn wel "op de goede weg".

Google blokkeerde of verwijderde van januari tot augustus meer dan 82,5 miljoen advertenties die een link hadden met het coronavirus, somt de commissie op in het tussenrapport dat zij woensdag uitbracht. Ook greep het Amerikaanse bedrijf in bij ruim 1700 websites over de epidemie. Facebook plaatste in juli en augustus steeds meer dan 4 miljoen waarschuwingen voor desinformatie na factchecks over Covid-19. En Twitter onderschepte in augustus 949 opgekochte reclametweets over corona die niet door de beugel konden, verwijderde nog eens 4000 gewone tweets en trad op tegen 2,5 miljoen accounts.

Brussel heeft grote zorgen over broodjeaapverhalen en kwaadaardige misleidende informatie op internet. Die kunnen de strijd tegen het virus hinderen. Maar internetbedrijven worstelen vaak met het filteren van berichten, foto's, filmpjes en ander materiaal dat gebruikers plaatsen. Ze zijn beducht voor de beschuldiging dat ze de vrijheid van meningsuiting inperken.

De bedrijven doen het steeds beter, oordeelt de commissie. Maar de cijfers moeten nog "vollediger, gerichter en gedetailleerder", zodat Brussel kan zien of hun aanpak werkt en ze daarop kan afrekenen.

