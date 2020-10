Europees Parlement akkoord met herschikking Europese Commissie

woensdag 7 oktober 2020 , 15:52

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement stemt in met een herschikking van de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur. De Let Valdis Dombrovskis, die van portefeuille verandert, en de nieuwe Ierse commissaris Mairead McGuinness krijgen elk met een overgrote meerderheid van stemmen het vertrouwen van het parlement.

De 61-jarige McGuinness moet nu formeel nog door de lidstaten worden benoemd. Zij werd door de Ierse regering voorgedragen nadat haar landgenoot Phil Hogan (Handel) zijn ontslag indiende na het overtreden van de coronaregels in Ierland. McGuinness was tot voor kort kopstuk van de christendemocratische fractie in het EU-parlement en was daar sinds 2017 eerste vicevoorzitter. In haar nieuwe functie krijgt ze de portefeuille financiële diensten en de kapitaalmarktunie van Dombrovskis.

Dombrovskis (49) is al vicevoorzitter van de commissie maar moest door het parlement worden gehoord omdat hij de zware handelsportefeuille van Hogan overneemt. Vrijdag werden de twee al door de parlementariërs aan de tand gevoeld over hun ambities.

