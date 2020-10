Britten bereid weg te lopen bij onderhandelingen met EU

woensdag 7 oktober 2020 , 19:17

gewijzigd

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - Britse onderhandelaars zijn bereid de gesprekken met de Europese Unie over een nieuw handelsakkoord te staken als er volgende week geen duidelijk zicht op een overeenkomst is. Dat bevestigde een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson.

Eerder deden berichten de ronde dat Johnson snel duidelijkheid wil hebben over de contouren van een overeenkomst. De Britten stapten per 1 februari uit de EU maar tot het eind van het jaar loopt een overgangsperiode waarin de Britten nog de EU-regels volgen. Voor 15 oktober moet er enige duidelijkheid zijn over een mogelijke overeenkomst voor na die tijd.

Onderhandelaars van de EU zeggen op hun beurt dat ze geen concessies zullen doen onder druk van de Britten. Daarbij blijven ze erbij dat Johnson ook compromissen moet sluiten.

De onderhandelingen zouden volgens ingewijden uiterlijk deze maand moeten worden afgerond. Dit om na goedkeuring door de lidstaten en het Europees Parlement tijdig van kracht te kunnen worden.

Premier Johnson en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zeggen dat er wel wat vorderingen zijn gemaakt tijdens de gesprekken, maar dat er ook nog genoeg te onderhandelen valt. Met name op het gebied van visserij zijn er onenigheden.

Om de verschillen te overbruggen moeten onderhandelaars er de komende tijd hard aan trekken, zo wordt gemeld. Een Britse regeringswoordvoerder benadrukte dat de Britten, maar ook de EU beter af zijn met een overeenkomst.

