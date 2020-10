Spanningen Noord-Cyprus over heropening 'Griekse' zeeboulevard

woensdag 7 oktober 2020 , 14:50

NICOSIA (ANP/AFP) - De omstreden opening van een verlaten zeeboulevard annex spookwijk in Noord-Cyprus veroorzaakt spanningen in de regering van het Turkse deel op het eiland. De minister van Buitenlandse Zaken kondigde zijn vertrek aan vanwege het besluit dat voor het Griekse deel van het eiland provocerend is.

De Turks-Cypriotische premier Ersin Tatar kondigde de heropening aan na een gesprek met de Turkse president Erdogan. De Grieks-Cyprioten, die de ooit mondaine boulevard met grote hotels bij de Turkse inval in 1974 ontvluchten, reageerden woedend. Inmiddels heeft de EU al zijn bezorgdheid over de stap uitgesproken terwijl Rusland woensdag de stap "onacceptabel" noemde.

De oppositie op Noord-Cyprus denkt dat de heropening door Tatar mede is ingegeven door de verkiezingen die zondag worden gehouden en dat de eerste minister zijn nationalistische gezicht even wil laten zien. De partij van de afgetreden minister Kudret Özersay heeft zich inmiddels uit de coalitie teruggetrokken.

Sinds een Turkse militaire invasie in 1974 is Cyprus verdeeld. Turkije richtte na de invasie in het noorden de Turkse republiek Noord-Cyprus op, maar die wordt alleen door Turkije erkend. De Griekstalige republiek Cyprus, die het hele eiland claimt, wordt wel wereldwijd erkend en is volwaardig lid van de Europese Unie.

