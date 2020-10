Europese Commissie: te weinig gedaan voor Roma

woensdag 7 oktober 2020 , 13:20

BRUSSEL (ANP) - Europa heeft de afgelopen tien jaar te weinig gedaan voor de Roma, vindt de Europese Commissie. Daarom komt zij met een nieuw 'tienjarenplan' met afrekenbare doelen voor bijvoorbeeld het terugdringen van discriminatie, armoede en schooluitval.

"Ik wil er geen doekjes om winden", zegt EU-commissaris Věra Jourová (Waarden). "De uitblijvende integratie van Roma-gemeenschappen in de Europese samenlevingen is een litteken op het geweten" van Europa, vindt ze. Leden van de grootste etnische minderheid van het continent, van wie de meesten in Oost-Europa wonen, leven gemiddeld tien jaar korter dan hun medeburgers. Ze zijn vaker arm, maken hun school niet af en hebben geen baan. En ze worden met de nek aangekeken door hun buren.

Het meerjarenplan dat de commissie een decennium geleden opstelde heeft te weinig verbetering gebracht, constateren Jourová en haar collega Helena Dalli (Gelijkheid). Het dagelijks EU-bestuur neemt in het nieuwe plan daarom voor het eerst concrete doelen op waaraan Europa in 2030 zou moeten voldoen. Al zijn ze niet bindend, erkennen de commissarissen.

Over tien jaar moet het aantal Roma dat discriminatie ondervindt met minstens de helft worden teruggebracht en de meldingsbereidheid juist worden verdubbeld. De overmaat aan Roma die arm en werkloos zijn, moet worden gehalveerd. Datzelfde geldt voor het aantal kleine Roma-kinderen dat niet naar school gaat of dat is aangewezen op een school met alleen andere Roma. Verder moet onder meer het verschil in levensverwachting in 2030 met de helft minder zijn en moet minstens 95 procent van de Roma dan waterleiding hebben.

De doelen zijn "ambitieus, dat durf ik wel te zeggen", stelt Dalli.

