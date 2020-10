Europees Parlement wil CO2-doel verder opschroeven

woensdag 7 oktober 2020 , 10:53

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet de CO2-uitstoot nog een stuk verder terugdringen dan de Europese Commissie van plan is, vindt het Europees Parlement. Het wil in de nieuwe klimaatwet vastleggen dat Europa in 2030 60 procent minder van het broeikasgas moet uitstoten.

De Europese Commissie heeft voorgesteld een vermindering van 55 procent ten opzichte van 1990 in de klimaatwet op te nemen. Die doelstelling is al ambitieuzer dan de huidige 40 procent, maar gaat het parlement niet ver genoeg.

Het aangescherpte tussendoel voor 2030 is nodig om van Europa in 2050 zoals afgesproken het eerste klimaatneutrale continent te maken, meent het parlement. Dat moet er dan weer aan bijdragen dat de aarde niet verder opwarmt dan met 2 of liever nog 1,5 graad, zoals in het Parijse klimaatakkoord overeen is gekomen.

Door de doelstelling vast te leggen in een klimaatwet, zit de EU eraan vast en is het beleid minder gevoelig voor bijvoorbeeld wisselende machtsverhoudingen. Eerder nam Nederland ook al een nationale klimaatwet aan. Die schrijft nu nog 49 procent minder CO2 in 2030 en 95 procent minder in 2050 voor. Het kabinet hoopt al langer de lat, met alle EU-landen samen, naar een vermindering van 55 procent over tien jaar te tillen.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten nu gaan onderhandelen met de lidstaten, waarvan sommige nog weinig voelen voor de ambitieuzere doelen.

De sociaaldemocraten, liberalen en groenen stemden woensdag voor het hogere tussendoel. Onder meer de christendemocraten keerden zich ertegen, omdat de aanscherping bijvoorbeeld veel bedrijven te snel zou gaan en daarom banen zou kosten. De grootste fractie van het EP blijft niettemin de klimaatwet wel steunen.

Europarlementariër Bas Eickhout, kopstuk van de groenen, spreekt van "een grote stap vooruit". Hij ziet nu "een uitgelezen kans voor de Nederlandse regering" om de andere lidstaten mee te krijgen. Om te beginnen met Duitsland, "dat de sleutel is tot een goede uitkomst".

