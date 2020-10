EU-ministers eens over uitvoering herstelfonds

dinsdag 6 oktober 2020 , 17:07

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën hebben een politiek akkoord bereikt over de uitvoering van het coronaherstelplan waar de EU-leiders het in juli over eens werden. De Duitse minister Olaf Scholz sprak van "een grote stap vooruit" om de herstelplannen te kunnen realiseren.

Er is 312,5 miljard euro aan subsidies en 360 miljard aan gunstige leningen beschikbaar. De 27 maakten onder meer afspraken over de voorwaarden voor regeringen om voor het herstelplan in aanmerking te komen, en over de controle op de uitvoering van de plannen. De overeenkomst moet wel nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd.

Vanaf 15 oktober kunnen de lidstaten plannen indienen bij de Europese Commissie waarin zij aangeven hoe ze hun economieën willen hervormen en inzetten voor het herstel uit de coronacrisis. De EU-regels voor begrotingstekorten en staatssteun zijn tijdelijk losgelaten. "De begrotingen worden in 2020 en 2021 ingezet voor het herstel", aldus vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. Maar de commissie zal bij het beoordelen van de plannen wel laten meewegen of het betrokken land niet te veel afwijkt van door Brussel aanbevolen economisch beleid vóór de uitbraak. Als het toch uit de hand loopt, en het land zich niet aan de beoogde hervormingen houdt, kunnen de ministers de betalingen uit het herstelfonds stopzetten.

Zeker 37 procent van de investeringen moet aan vergroening worden uitgegeven, en ongeveer 20 procent aan verdere digitalisering van de economie. "De voorziening staat centraal bij onze pogingen om de gevolgen van de Covid-19-crisis te bestrijden", zei Scholz na afloop van de videoconferentie. "Er is geen tijd te verliezen."

