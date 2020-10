Commissie hoopt op 'erg spoedig' nieuw contract remdesivir

dinsdag 6 oktober 2020 , 13:27

Bron: © European Union, 2020

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie hoopt "erg spoedig" een nieuw contract voor de levering van de virusremmer remdesivir te sluiten met de Amerikaanse producent Gilead Sciences. Zodra het dagelijks EU-bestuur de raamovereenkomst heeft getekend, naar verwachting nog deze week, kunnen de Europese landen die deelnemen in de gezamenlijke aankoopprocedure, waaronder Nederland, hun bestellingen voor nieuwe doses plaatsen, aldus een woordvoerder tegen het ANP.

De gezamenlijke aankoopprocedure is op 11 september gelanceerd "nadat alle deelnemende landen ons hun noden hadden meegedeeld", aldus de commissie. Het gaat om de levering van het geneesmiddel Veklury (met het actieve bestanddeel remdesivir), het enige door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) geautoriseerde geneesmiddel voor de behandeling van Covid-19-patiënten die zuurstoftoevoer nodig hebben.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zei dinsdagmorgen "mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel" te verwachten na berichtgeving over een tekort aan het geneesmiddel in Nederland. De zegsman van de commissie kon niet zeggen of landen misschien inschattingsfouten hebben gemaakt, noch of meer landen kampen met een tekort aan remdesivir.

De commissie voert de onderhandelingen met de fabrikant namens 36 Europese landen omdat dit efficiënter is dan dat iedereen op eigen houtje moet onderhandelen, stelt Brussel. Het gaat onder meer om alle 27 EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en IJsland.

In juli kocht de commissie al ongeveer 180.000 dosissen die werden verdeeld op basis van door het ECDC, het Europese RIVM, uitgewerkte criteria. Er zijn ongeveer zes dosissen per patiënt nodig voor een behandeling.

Terug naar boven