Europees Parlement eert vermoorde Maltese journaliste met prijs

dinsdag 6 oktober 2020 , 8:00

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement houdt de herinnering aan de vermoorde Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia levend met een jaarlijkse prijs voor haar vakgenoten. De prijs wordt vanaf volgend jaar uitgereikt.

Journalisten kunnen de prijs in de wacht slepen met berichtgeving over waarden uit het Europese Handvest voor de Mensenrechten. De winnaar, die wordt gekozen door een jury van vakbroeders, krijgt 20.000 euro.

"Vrije onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek is essentieel voor een sterke Europese democratie en is een gekoesterde Europese waarde", zegt een woordvoerder van het parlement.

Caruana Galizia, die onderzoek deed naar corruptie in de kleine EU-lidstaat, kwam in 2017 om door een autobom. De daders hadden contacten in de hoogste regionen.

