zaterdag 3 oktober 2020 , 17:29

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De brexitonderhandelaars moeten "intensief aan de slag om de kloof te overbruggen" voor het bereiken van een akkoord over de toekomstige (handels-)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. In een gezamenlijke verklaring na afloop van overleg per video tussen de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie onderstreept het tweetal "het belang van het vinden van een overeenkomst, indien mogelijk, als een sterke basis voor een strategische relatie".

Johnson en Von der Leyen "onderschrijven het oordeel van beide hoofdonderhandelaars dat in recente weken voortgang is geboekt met de onderhandelingen maar een aanzienlijke kloof blijft, vooral maar niet alleen op het gebied van visserij, een eerlijk speelveld en bestuur."

Ze verklaren hun hoofdonderhandelaars, Michel Barnier namens de EU en David Frost voor de Britten, de instructie te hebben gegeven om intensief verder te werken. Ook zijn Johnson en Von der Leyen overeengekomen elkaar "op regelmatige basis te spreken over de kwestie".

Terug naar boven