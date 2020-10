Digitaal topoverleg moet brexitonderhandelingen uit impasse halen

zaterdag 3 oktober 2020 , 3:30

Bron: British Embassy Tokyo

BRUSSEL (ANP) - Topoverleg tussen voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Boris Johnson moet het brexitoverleg uit een impasse halen. Zaterdag praten de twee via een videoverbinding met elkaar over de stand van zaken in de onderhandelingen en mogelijke vervolgstappen.

Tot nu toe is er nog altijd geen zicht op een akkoord over de handelsrelatie na dit jaar, als de overgangsperiode na het Britse vertrek afloopt. Onder meer de toegang tot Britse wateren voor vissers uit de EU blijft naar verluidt voor veel verdeeldheid zorgen. Mogelijk leidt het topoverleg tussen Von der Leyen en Johnson tot intensievere gesprekken over compromissen rond de grootste knelpunten.

Brussel maakte deze week bekend een zogeheten inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk te beginnen vanwege de omstreden brexitwet die het land heeft aangenomen. Deze internemarktwet is volgens de Europese Commissie in strijd met afspraken in het met de EU gesloten terugtrekkingsverdrag. Londen heeft een maand om te antwoorden op de waarschuwing.

