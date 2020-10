Seinen op groen voor herschikking Europese Commissie

vrijdag 2 oktober 2020 , 19:18

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De twee nieuw te benoemen EU-commissarissen Valdis Dombrovskis en Mairead McGuinness lijken zeker van de zegen van het Europees Parlement. De drie grote politieke families zien geen bezwaar tegen hun aantreden.

Dombrovskis en McGuinness hadden ook weinig geheimen voor de Europarlementariërs die hen vrijdag aan de tand voelden. De Let Dombrovskis is al Eurocommissaris en zelfs vicevoorzitter, maar moest weer bij het Europees Parlement langs omdat hij de handelsportefeuille krijgt van de in eigen land in ongenade gevallen Ier Phil Hogan. McGuinness, de opvolger van Hogan, was tot voor kort kopstuk van de christendemocratische fractie in het parlement. Zij krijgt financiële diensten en de kapitaalmarktunie onder haar hoede.

Niet alleen hun partijgenoten van de christendemocratische EVP, maar ook de sociaaldemocraten en de liberalen zien geen bezwaar in de aanstelling van het tweetal. Zij hebben samen een royale meerderheid in het parlement. Dat zal woensdag over de herschikking van de Europese Commissie stemmen.

Terug naar boven