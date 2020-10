Wit-Rusland neemt wraak na Europese sancties

vrijdag 2 oktober 2020 , 17:38

MINSK (ANP/DPA) - Het regime van Wit-Rusland neemt wraak na de sancties van de Europese Unie. In reactie op de Europese strafmaatregelen tegen tientallen Wit-Russische topfiguren, presenteerden de machthebbers in de Wit-Russische hoofdstad Minsk een lijst met diplomaten en journalisten uit de EU die niet meer welkom zijn in het Oost-Europese land.

Daarnaast moeten de buurlanden Polen en Litouwen, beiden EU-lid, veel medewerkers uit hun ambassades terugtrekken. En verder haalt Wit-Rusland zelf personeel weg uit zijn ambassades. Daarnaast moeten alle correspondenten vertrekken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Minsk had al aangekondigd bij Europese sancties geen berichtgeving ter plekke door media uit het westen meer toe te staan.

De Europese maatregelen traden vrijdag in werking. De actie is gericht tegen handlangers van president Loekasjenko, die de ex-Sovjetstaat al ruim een kwart eeuw met harde hand leidt. Hij zegt dat hij op 9 augustus is herkozen, maar het westen spreekt van verkiezingsbedrog. Vreedzame protesten tegen de uitslag werden door de autoriteiten met geweld en massale arrestaties beantwoord. Door de sancties kunnen de topfiguren niet naar de EU. Ook eventuele tegoeden in de EU zijn bevroren.

