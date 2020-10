Rutte: breed besef dat EU corona-aanpak beter moet afstemmen

vrijdag 2 oktober 2020 , 16:14

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Het besef groeit bij Europese leiders dat ze hun aanpak van de coronapandemie beter met elkaar moeten afstemmen. Daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar het blijkt wel "de persoonlijke overtuiging" van "heel veel leiders", zei premier Mark Rutte na afloop van de Europese top in Brussel.

Toen het coronavirus afgelopen voorjaar in Europa om zich heen greep, koos iedere lidstaat zijn eigen koers, bracht Rutte in herinnering. Sommige sloten halsoverkop hun grenzen of draalden juist lang met maatregelen. Dat moet anders nu een tweede golf het continent lijkt te overspoelen.

Veel regeringsleiders en staatshoofden willen in de strijd tegen het virus in het vervolg "strakker" samen optrekken, constateerde Rutte. Althans, ze willen "coördinatie tussen de lidstaten", niet "Europa als de Europese Commissie die macht naar zich toetrekt". Duitse ziekenhuizen die Nederlandse patiënten overnamen toen in Nederland de intensivecareafdelingen overliepen zijn een goed voorbeeld, zei de premier.

Op de volgende EU-toppen zal de gezamenlijke aanpak van de pandemie telkens op de agenda staan. Nu was dat niet zo en kwamen de Europese leiders nog niet verder dan een spontane discussie, zei Rutte.

De Europese ministers van Volksgezondheid en de EU-ambassadeurs gaan nu verder praten "in de geest van meer coördinatie". Dat moet bijvoorbeeld voorkomen dat grenzen opnieuw dichtgaan, dat ze heel verschillend oordelen over het besmettingsgevaar in een gebied of dat arme Balkanlanden het straks zonder vaccins moeten stellen. Maar dan moeten ze het onder meer eens worden over cijfers en definities, tekent Rutte aan.

