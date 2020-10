Voorstel van ruim 100 miljoen subsidie van Europese Commissie voor Rotterdams CO2-project

vrijdag 2 oktober 2020 , 13:40

Bron: © Liesbeth Weijs

ROTTERDAM (ANP) - De Europese Commissie heeft voorgesteld het Rotterdamse Porthosproject 102 miljoen euro subsidie te geven. Porthos is een project om CO2 van de industrie op te slaan onder de Noordzee.

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam, een van de partijen achter het project, moet het Europees Parlement nog wel akkoord gaan met de steun. Als dat gebeurt draagt Brussel een flink deel van de investering van Porthos en is er minder Nederlandse subsidie nodig. Met het project is in totaal zo'n 450 miljoen tot 500 miljoen euro gemoeid.

Porthos is binnen de Europese Unie het meest vergevorderde project voor grootschalige opslag van CO2 en kan helpen om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hierbij wordt ook samengewerkt met Belgische havens.

De aanleg van het Porthossysteem vindt naar verwachting plaats in 2022 en 2023. In 2024 is het dan operationeel. Onder meer de Gasunie is bij het project betrokken. De bijdrage van de EU wordt deels gebruikt voor het aanleggen van een pijpleiding voor CO2 door het havengebied.

