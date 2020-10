Extra EU-top over China volgende maand in Berlijn

vrijdag 2 oktober 2020 , 11:58

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De 27 regeringsleiders en staatshoofden van de EU komen volgende maand naar Berlijn voor een speciale top over China. De bijeenkomst is ingelast omdat de 27 op hun tweedaagse top in Brussel donderdag en vrijdag nauwelijks zijn toegekomen aan besprekingen over de betrekkingen met China ondanks dat dit op de agenda stond.

De EU wil graag de banden met China op het gebied van de bestrijding van de coronapandemie en de klimaatverandering aanhalen. Tegelijk zijn er veel zorgen over de "ongebalanceerde" economische relatie tussen de twee handelsmachten en schendingen van mensenrechten van Oeigoeren en in Hongkong. De EU roept Peking op te stoppen met het massaal subsidiëren van bedrijven die actief zijn op de Europese markt en door die staatssteun concurrentievoordeel genieten op andere bedrijven.

Bondskanselier Angela Merkel is erg gebrand op betere afspraken met China. Duitsland had deze herfst een top met Chinese leiders in Leipzig georganiseerd maar die is door de coronapandemie in het water gevallen. Voor de top die nu in Berlijn op 16 november wordt gehouden is China niet uitgenodigd.

