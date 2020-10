ECB gaat experimenteren met digitale euro

vrijdag 2 oktober 2020 , 10:48

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) onderzoekt de mogelijkheid van een digitale euro. De digitale euro moet contant geld aanvullen, niet vervangen.

Een digitale euro is volgens de bank nodig wanneer mensen niet meer met cash willen betalen, maar ook in extremere tijden als gewone betaalsystemen niet meer functioneren. Dat laatste zou kunnen voorkomen bij rampen of een pandemie.

De details ervan moeten nog worden uitgewerkt, maar de digitale euro die de ECB wil uitgeven lijkt op cryptovaluta zoals de bitcoin. Ook denkt de bank aan fysieke vormen van de digitale euro, zoals de smart card, waar televisiediensten gebruik van maken. De digitale euro komt onder toezicht van de ECB te staan. Cryptovaluta zijn nog niet gereguleerd.

Volgens de ECB biedt de digitalisering van de euro ook bescherming tegen een eventueel digitaal betaalmiddel van buiten het eurogebied. Dat zou bijvoorbeeld bestaande betaalmiddelen kunnen verdringen en een eventuele dreiging kunnen vormen voor de financiële stabiliteit "of zelfs onze monetaire en financiële soevereiniteit".

De digitale euro vergroot behalve de toegang tot betalen ook de keuze in betaalmogelijkheden, en stimuleert innovatie. Ook maakt een digitale versie de euro aantrekkelijker voor buitenstaanders en kan de digitalisering helpen in de strijd tegen witwaspraktijken of de financiering van terrorisme.

In een rapport over de economische, strategische technologische en maatschappelijke keuzes waar de eurozone voor staat, concludeert de ECB dat er een digitale versie van de euro moet komen wanneer ontwikkelingen rondom de eurozone daarom vragen. Daar moeten dus nu al voorbereidingen voor getroffen worden, schrijft de bank.

ECB-president Christine Lagarde zegt dat de rol van de ECB is om vertrouwen te kweken in geld. "Dit betekent dat we moeten zorgen dat de euro geschikt is voor het digitale tijdperk."

Inwoners van de eurozone kunnen vanaf 12 oktober laten weten wat ze van het ECB-plan vinden.

