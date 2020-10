Von der Leyen en Johnson maken zaterdag brexitbalans op

vrijdag 2 oktober 2020 , 11:54

Bron: European Commission

BRUSSEL/LONDEN (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft zaterdag video-overleg met de Britse premier Boris Johnson over de brexit. De twee zullen de stand van zaken in de onderhandelingen en de volgende etappes bespreken, liet haar woordvoerder weten.

Deze week wordt de (vooralsnog) laatste onderhandelingsronde gehouden. Tot nu toe is er geen zicht op een akkoord over de handelsrelatie na dit jaar, als de overgangsperiode na het Britse vertrek afloopt.

De Europese Commissie maakte deze week bekend een zogeheten inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk te beginnen vanwege de omstreden brexitwet die het land heeft aangenomen. Deze internemarktwet is volgens Brussel in strijd met afspraken in het met de EU gesloten terugtrekkingsverdrag. Londen heeft een maand om te antwoorden op de waarschuwing.

Dat het hoofd van de Europese Commissie en de Britse premier elkaar zullen treffen, wordt als een positieve stap gezien. Mogelijk leidt de bijeenkomst tot intensievere gesprekken over compromissen rond de grootste knelpunten.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat er afgelopen week enige vooruitgang is geboekt op het vlak van twee obstakels voor een deal. Het gaat om de regels rond staatssteun waar de Britten zich na de brexit aan moeten houden, en de manier waarop naleving van de afspraken tussen Londen en Brussel worden gehandhaafd.

Een andere pijnpunt, de toegang tot Britse wateren voor vissers uit de EU, blijft naar verluidt voor veel verdeeldheid zorgen. Als hierover geen overeenkomst wordt gesloten, brengt dat mogelijk een breed handelsakkoord in gevaar.

