Nog geen asielkinderen na brand Moria naar EU-landen gebracht

donderdag 1 oktober 2020

DEN HAAG (ANP) - Er zijn nog geen alleenstaande minderjarige asielzoekers die werden getroffen door de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, over Europese landen verdeeld. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) schrijft aan de Tweede Kamer dat na de brand begin september ongeveer 400 asielkinderen uit Moria zijn overgebracht naar het vasteland. Daar verblijven ze tijdelijk in hotels bij Thessaloniki. Verschillende EU-landen hebben aangegeven dat ze jonge asielzoekers uit Lesbos willen opvangen, waaronder Nederland.

Maar dat is nog niet gebeurd, meldt Broekers. "In tegenstelling tot berichtgeving in enkele media, zijn er nog geen asielkinderen herplaatst die naar aanleiding van de brand op Lesbos zijn overgebracht naar het vasteland." Er werden volgens de Europese Commissie de afgelopen weken wel 930 asielzoekers vanuit Griekenland herplaatst in de EU, onder wie 240 kinderen en 690 kwetsbare asielzoekers.

Maar het gaat hier volgens de staatssecretaris "met name om de uitvoering van de toezeggingen die zijn gedaan na de oproep van de Griekse regering uit september 2019". Er zijn naar schatting 4400 alleenstaande asielkinderen op Griekse eilanden, van wie het merendeel inmiddels naar het Griekse vasteland is gebracht.

Het kabinet heeft toegezegd dat er 50 asielkinderen en 50 andere kwetsbare asielzoekers uit Moria naar Nederland kunnen komen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat is. De Europese Commissie is nog bezig met de verdeling over de landen die kinderen wilden opnemen, meldt Broekers.

Los hiervan worden de komende week de eerste zestien meisjes tussen de 13 en 18 jaar geplaatst in een speciale opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielkinderen die met hulp van Nederland op het Griekse vasteland is opgezet. Op deze locatie kunnen ook jonge moeders terecht met hun kinderen. Een tweede en mogelijk een derde opvanglocatie, voor alleen jongens, zijn in voorbereiding, aldus Broekers.

Deze asielkinderen zijn van de overvolle kampen op Griekse eilanden naar het vasteland gehaald. Een groot deel van de Tweede Kamer, waaronder D66 en ChristenUnie, wilden de kinderen naar Nederland halen. Ook vluchtelingenorganisaties en gemeenten drongen hier op aan. Maar Broekers-Knol weigerde dat. Ze wilde wel helpen bij de opvang in Griekenland. De komende jaren zouden in de opvanglocaties zeker 500 asielkinderen opvang en begeleiding kunnen krijgen.

