Londen zal 'op gepast moment' reageren op inbreukprocedure EU

donderdag 1 oktober 2020 , 12:19

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse regering zal op een "gepast moment" reageren op de juridische stappen van de Europese Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson laten weten in een reactie op de aankondiging door de voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Aanleiding voor de stappen is een brexitwet die de Britten aan willen nemen die indruist tegen de afspraken over Noord-Ierland in het terugtrekkingsverdrag dat het Verenigd Koninkrijk en de EU overeenkwamen.

"We hebben duidelijk aangegeven wat de redenen zijn voor de maatregelen die te maken hebben met het protocol voor Noord-Ierland", aldus de zegsman. "We moeten een wettelijk vangnet creëren om de integriteit van de interne markt van het Verenigd Koninkrijk te beschermen." De nieuwe wet zou ook noodzakelijk zijn om de vrede in Noord-Ierland te beschermen.

