Werkloosheid eurozone opnieuw hoger

donderdag 1 oktober 2020 , 11:20

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is als gevolg van de coronacrisis in augustus opnieuw gestegen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid uit op 8,1 procent tegen een bijgestelde 8 procent in juli. De stijging kwam overeen met wat economen gemiddeld verwachtten.

In totaal zaten 13,2 miljoen mensen in het eurogebied zonder baan, becijferde Eurostat. Voor de hele Europese Unie ligt het werkloosheidspercentage op 7,4 procent. Dat komt neer op ruim 15,6 miljoen werklozen.

Verder waren er in de eurozone een kleine 2,5 miljoen jongeren die geen werk hadden, wat neerkomt op een jeugdwerkloosheidspercentage van 18,1 procent. Dat was een maand eerder nog 17,8 procent.

