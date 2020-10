Gevoelige relatie met Turkije centraal op EU-top in Brussel

donderdag 1 oktober 2020 , 9:25

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Voor de tweede keer sinds februari komen de 27 EU-leiders donderdag en vrijdag fysiek bij elkaar in Brussel. "Onze bijeenkomst zal zich vooral richten op Europa’s plek in de wereld en ons vermogen onze eigen bestemming te vormen", schrijft EU-president Charles Michel in zijn uitnodigingsbrief. De gevoelige relatie met Turkije staat donderdag centraal.

Donderdag staat de top, die om 15.00 uur begint, geheel in het teken van het buitenland. Er wordt over de betrekkingen met China gesproken, de opgelaaide Armeens-Azerbeidzjaanse strijd om Nagorno-Karabach en de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Alexej Navalni.

Ook de situatie in Wit-Rusland ligt op tafel. De EU erkent president Aleksandr Loekasjenko niet en bezint zich op de betrekkingen. Daarnaast is er een intern probleem: Cyprus blokkeert sancties tegen het regime zolang de EU geen strafmaatregelen tegen Turkije neemt vanwege illegale boringen in zee. Diplomaten verwachten dat de leiders druk zullen uitoefenen op president Nicos Anastasiades om die eis te laten vallen. De EU-landen zijn solidair met Cyprus en Griekenland, waar de Turken ook illegaal boren, maar een koppeling tussen Turkse boringen en verkiezingsfraude in Wit-Rusland wordt door velen ongepast gevonden.

Het hele werkdiner is vervolgens gewijd aan Turkije. Michel wil een "constructieve dialoog" met Ankara tot stand brengen "om stabiliteit en veiligheid" in de hele regio te bereiken. De relatie met kandidaat-lidstaat en NAVO-bondgenoot Turkije blijft gevoelig. Na het diner geeft Michel samen met Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een persconferentie.

Vrijdag is bestemd voor economische onderwerpen zoals het functioneren van de interne markt en industriebeleid. Michel wil streven naar "strategische autonomie". Er zal ook een momentje van bijpraten over de brexitonderhandelingen zijn. De top begint vrijdag om 9.30 uur en wordt ergens in de middag opnieuw afgesloten met een persconferentie.

