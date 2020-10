Eerste 1000 vluchtelingen uit Griekse kampen elders in Europa

woensdag 30 september 2020 , 17:43

NEW YORK/BRUSSEL (ANP) - De eerste duizend vluchtelingen uit Griekse kampen zijn inmiddels elders in Europa ondergebracht. Internationale organisaties en de Griekse regering spreken over een mijlpaal.

Het gaat om herplaatsingen die worden betaald met geld van de Europese Unie. Woensdag werden 139 asielzoekers naar Duitsland gevlogen. Onder hen zijn kinderen die verbleven in het door een brand verwoeste kamp Moria.

Eerder dit jaar waren met in totaal vijftien vluchten ook al vluchtelingen naar Duitsland gebracht, en naar de andere EU-lidstaten België, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Portugal. De teller staat nu op 1066.

Griekenland kampt met overvolle vluchtelingenkampen. De herplaatsingen worden uitgevoerd met hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) en UNICEF, het VN-Kinderfonds.

