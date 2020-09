Twitter sluit account Hongaarse regering af

woensdag 30 september 2020 , 12:13

Bron: European People's Party

BOEDAPEST (ANP) - Twitter heeft het officiële account van de Hongaarse regering tijdelijk afgesloten. Dat is gebeurd zonder waarschuwing of uitleg, zegt regeringswoordvoerder Zoltan Kovacs op hetzelfde medium.

Wie @AboutHungary intikt ziet een melding van het socialemediabedrijf dat Twitter accounts opschort die in strijd zijn met de Twitter-regels. De woordvoerder noemt de opschorting "extreem interessant" gezien het feit dat de Europese Commissie woensdag haar eerste rapport over de stand van de rechtsstaat in EU-landen presenteert. De conservatieve regering van premier Viktor Orbán is daarover al meerdere keren op de vingers getikt.

Het lijkt erop dat techreuzen hen die andere opinies hebben het zwijgen opleggen", aldus Kovacs. "We wachten op een officiële verklaring van Twitter."

