Slowaakse premier steunt Orban in wegwuiven van problemen met de rechtsstaat in Hongarije

woensdag 30 september 2020 , 12:16

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Slowaakse premier Janez Jansa vindt niet dat Hongarije de principes van de rechtsstaat ondermijnt. Hij zei dit in reactie op de oproep van het Europees Parlement aan de regeringsleiders in de Europese Raad om een oordeel te vellen over mogelijke misstanden met de rechtsstaat in Hongarije.

Mocht de Europese Raad een mogelijke schending van de rechtsstaat bespreken, dan geldt de regel dat alle lidstaten behalve de lidstaat die in de beklaagdenbank zit het eens moeten zijn met een veroordeling. Met zijn uitspraken lijkt Hongarije bij voorbaat al gevrijwaard van een negatief oordeel.

De uitspraken van Jansa staan lijnrecht tegenover die van eurocommissaris Jourova die, vooruitlopend op het jaarrapport over de rechtsstaat in de lidstaten, afgelopen weekeinde hard uithaalde naar Hongarije. Zij sprak over een 'zieke' rechtsstaat.

Bron: EURactiv.com

