Hongaarse premier Orbàn eist ontslag Europese Commissaris rechtsstaat

BRUSSEL (ANP) - EU-commissaris Věra Jourová , verantwoordelijk voor Transparantie en Waarden in het dagelijks EU-bestuur, heeft het "volste vertrouwen" van haar baas Ursula von der Leyen. De Europese Commissie zal "zeer binnenkort" antwoorden op een brief van de Hongaarse premier Viktor Orbán waarin hij eist dat Von der Leyen haar Tsjechische vicevoorzitter ontslaat, aldus een woordvoerder. Orbán is woedend omdat Jourová heeft gezegd dat in Hongarije "een zieke democratie wordt gebouwd" en wil niets meer van haar weten.

Volgens de woordvoerder is de positie van de commissie over de situatie in Hongarije "wel bekend" en zal dat woensdag nog eens benadrukt worden als Jourová en commissaris Didier Reynders (Justitie) voor het eerst rapporten presenteren over de rechtsstaat in alle EU-landen. Moeilijke onderwerpen moeten bespreekbaar zijn, zei de woordvoerder. "Onze deuren staan altijd open voor dialoog".

Orbán schrijft in zijn brief dat Jourová ook het Hongaarse volk heeft beledigd. In een interview zegt ze dat Hongaren niet in de positie verkeren om een onafhankelijke mening te vormen. De verklaringen van de Tsjechische zijn een "rechtstreekse politieke aanval op de democratisch gekozen Hongaarse regering" en in tegenspraak met de rol van de commissie als "neutrale en objectieve instelling", aldus Orbán.

