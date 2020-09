Europarlementariërs reizen weer niet af naar Straatsburg

maandag 28 september 2020 , 19:45

BRUSSEL (ANP) - Ook de volgende plenaire zitting van het Europees Parlement wordt in Brussel gehouden. Voor volgende week stond weer een zitting gepland in Straatsburg, maar mede vanwege de hoge aantallen coronabesmettingen in de omgeving van de Franse stad blijven de Europarlementariërs in Brussel.

Parlementsvoorzitter David Sassoli heeft dat maandag gemeld in een mail aan de Europarlementariërs. Hij spreekt opnieuw de hoop uit dat het parlement snel weer in Straatsburg kan vergaderen.

De zetel van het Europees Parlement is officieel in Straatsburg. Dat is daarom eigenlijk verplicht daar maandelijks plenair te vergaderen. Om het risico op verspreiding van het virus tegen te gaan werden de plenaire sessies sinds maart in Brussel gehouden.

De Franse president Macron had volgens het Franse persbureau AFP onlangs nog een brief aan Sassoli gestuurd met het verzoek om vanaf oktober weer naar Straatsburg te komen. Hij wees erop dat ook de situatie in Brussel wat betreft het virus niet best is. De meeste Europarlementariërs zijn overigens tegenstanders van het maandelijkse geldverslindende 'verhuiscircus'.

Bij uitzondering staat deze maand van 19 tot en met 22 oktober nog een tweede plenaire vergadering gepland. Daarover is nog geen besluit genomen.

