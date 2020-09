Eurocommissaris Šefčovič: Geen enkel signaal dat Britse brexitwet van tafel gaat

maandag 28 september 2020 , 15:46

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft "geen enkel signaal" dat de Britten hun omstreden brexitwet van tafel halen. De EU zal "niet terughoudend" zijn met juridische stappen tegen de Britse regering als de onderdelen van de Britse brexitwet die ingaan tegen het met de Europese Unie gesloten scheidingsverdrag niet worden geschrapt, zei vicevoorzitter Maroš Šefčovič na afloop van het overleg met de Britse brexitminister Michael Gove in Brussel.

De EU eiste eerder deze maand dat Londen zijn interne marktwetgeving nog deze maand intrekt. Maar Šefčovič bleef vaag over welke strafmaatregelen de commissie overweegt als dat niet voor 1 oktober gebeurt. Hij herinnerde eraan dat het scheidingsakkoord is afgesloten en ondertekend. De Slowaak en Gove zien samen toe op de uitvoering van het terugtrekkingsverdrag.

Het Britse wetsvoorstel ondergraaft volgens de commissie de afspraken over Noord-Ierland. Om te voorkomen dat er weer een harde grens tussen de republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland verrijst zodra de EU en het Verenigd Koninkrijk volgend jaar definitief uit elkaar zijn, is afgesproken dat de EU-regels blijven gelden voor Noord-Ierland. In de clausules van de Britse interne marktwetgeving wordt volgens Brussel getornd aan afspraken daarover.

Als Brussel en Londen er niet in slagen een handelsakkoord te sluiten, dreigt niet alleen vanaf 1 januari een chaotisch economisch verkeer tussen de EU en het VK, maar ook tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Volgens Gove bieden de clausules in de brexitwet daar een "veiligheidsnet" voor. Hij zei dat Londen het volledige scheidingsverdrag zal implementeren maar dat de omstreden clausules in de brexitwet blijven staan.

Terug naar boven