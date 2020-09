Wenselijkheid euromunten 1 en 2 cent onder de loep

maandag 28 september 2020 , 13:21

BRUSSEL (ANP) - De komende weken kunnen consumenten, winkeliers, nationale instellingen en andere belanghebbenden hun mening over de euromunten van 1 en 2 cent aan Brussel bekendmaken. De Europese Commissie begint een effectenonderzoek en een consultatieronde om te bepalen of er een algemene Europese regel moet komen over het afronden van cashbetalingen.

Zo'n besluit zou de geleidelijke uitfasering van de kleinste euromunten betekenen. Het dagelijks EU-bestuur beslist pas eind 2021 of ze een wetsvoorstel zal indienen over een afrondingsregel en "mogelijk of het stopzetten van de uitgifte van de 1- en 2-eurocenten gerechtvaardigd is".

De commissie moet volgens de EU-regels periodiek onderzoek doen naar de kosten en maatschappelijke acceptatie van het gebruik van euromunten die op 1 januari 2002 werden ingevoerd. Finland maakte afronding tot op 5 eurocent in 2002 al verplicht, in Nederland is het sinds 2004 standaard praktijk.

In 2018 deed de commissie ook onderzoek naar de populariteit van de euromunten van 1 en 2 cent. Toen gaf 64 procent van de inwoners van de eurozone aan af te willen van de kleinste muntjes.

